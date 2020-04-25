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У Генштабі заявили про успішні випробування ракети "Вільха-М"

"Вільха" - український ракетний комплекс із коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів, взятий позаторік на озброєння української армії
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішні льотні випробування української ракети "Вільха-М", що відбуваються на випробувальному полігоні в Одеській області.
У Генштабі заявили про успішні випробування ракети "Вільха-М" Фото: @radiosvoboda

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу, пише "Громадське".

"Потрапляння точно у ціль з першого пуску… За активної участі фахівців Збройних сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми", - йдеться в повідомленні.

"Вільха" - український ракетний комплекс із коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів, взятий позаторік на озброєння української армії.

На початку квітня на полігоні "Десна" у Чернігівській області Міністерство оборони провели випробування дослідного зразка танка Т-72, який виготовлений для потреб Збройних сил.

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25 04 2020 16:46
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