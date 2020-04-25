ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГенеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішні льотні випробування української ракети "Вільха-М", що відбуваються на випробувальному полігоні в Одеській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Генштабі заявили про успішні випробування ракети "Вільха-М"
"Вільха" - український ракетний комплекс із коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів, взятий позаторік на озброєння української армії
Фото: @radiosvoboda
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу, пише "Громадське".
"Потрапляння точно у ціль з першого пуску… За активної участі фахівців Збройних сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми", - йдеться в повідомленні.
"Вільха" - український ракетний комплекс із коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів, взятий позаторік на озброєння української армії.
На початку квітня на полігоні "Десна" у Чернігівській області Міністерство оборони провели випробування дослідного зразка танка Т-72, який виготовлений для потреб Збройних сил.
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25 04 2020 16:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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