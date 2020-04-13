Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США передали додаткові транспортні засоби для ЗСУ

"Навіть під час Covid-19 надання нашої допомоги Україні в галузі безпеки триває постійно! Минулого тижня ми доставили додаткові транспортні засоби, які Збройні сили України зможуть використовувати в зоні проведення ООС", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter у понеділок.
США передали додаткові транспортні засоби для ЗСУ Фото: gettyimages.com

США передали додаткові транспортні засоби, які Збройні сили України зможуть використовувати в зоні проведення Операції об'єднаних сил на сході України, повідомляє посольство США в Україні, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Навіть під час Covid-19 надання нашої допомоги Україні в галузі безпеки триває постійно! Минулого тижня ми доставили додаткові транспортні засоби, які Збройні сили України зможуть використовувати в зоні проведення ООС", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter у понеділок.

Посольство також наголосило, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед обличчям російської агресії.

Читайте також :У березні на Донбасі зафіксували найбільшу кількість втрат серед цивільного населення з вересня 2019 року

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2020 15:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.