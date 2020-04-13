США передали додаткові транспортні засоби для ЗСУ
США передали додаткові транспортні засоби, які Збройні сили України зможуть використовувати в зоні проведення Операції об'єднаних сил на сході України, повідомляє посольство США в Україні, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Навіть під час Covid-19 надання нашої допомоги Україні в галузі безпеки триває постійно! Минулого тижня ми доставили додаткові транспортні засоби, які Збройні сили України зможуть використовувати в зоні проведення ООС", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter у понеділок.
Посольство також наголосило, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед обличчям російської агресії.
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