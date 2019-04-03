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"Сходку" кримінальних авторитетів на чолі з грузином накрили у Києві

"Зловмисник намагався налагодити зв’язки з іншими авторитетами та стати "куратором" квартирних крадіїв і розбійників"
Злодій у законі на прізвисько "Сфан" організував у Києві зустріч із іншими представниками злочинних організацій, аби установити та поширити свій вплив у кримінальному світі.
"Сходку" кримінальних авторитетів на чолі з грузином накрили у Києві Фото:Нацполіція

Столичні оперативники прийшли в ресторан на бульварі Верховної Ради, щоб завадити кримінальним авторитетам обговорити розподіл влади та впливів на території України, повідомляє поліція Києва.

"Очолював цю "сходку" уродженець Грузії та злодій у законі Джачвліані Лаша, якого коронували у 1985 році у місті Тбілісі. Зловмисник намагався налагодити зв’язки з іншими авторитетами та стати "куратором" квартирних крадіїв і розбійників", – заявляє поліція. 

Встановлено, що "Сфан" до 2017 року перебував у міжнародному розшуку за вчинення вимагання та хабарництва у Італії.

Його раніше затримували в Києві з наркотиками. 

Правоохоронці перевіряють законність його перебування на території України. 

Нагадаємо, що у Сумській області поліцейські викрили організаторів лабораторії з виготовлення психотропних речовин.

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04 03 2019 10:45
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