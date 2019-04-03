"Сходку" кримінальних авторитетів на чолі з грузином накрили у Києві
Столичні оперативники прийшли в ресторан на бульварі Верховної Ради, щоб завадити кримінальним авторитетам обговорити розподіл влади та впливів на території України, повідомляє поліція Києва.
"Очолював цю "сходку" уродженець Грузії та злодій у законі Джачвліані Лаша, якого коронували у 1985 році у місті Тбілісі. Зловмисник намагався налагодити зв’язки з іншими авторитетами та стати "куратором" квартирних крадіїв і розбійників", – заявляє поліція.
Встановлено, що "Сфан" до 2017 року перебував у міжнародному розшуку за вчинення вимагання та хабарництва у Італії.
Його раніше затримували в Києві з наркотиками.
Правоохоронці перевіряють законність його перебування на території України.
Нагадаємо, що у Сумській області поліцейські викрили організаторів лабораторії з виготовлення психотропних речовин.
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