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CУСПІЛЬСТВО

Шоколадна індустрія США потерпає від мит Трампа – Reuters

30 липня 2025, 16:59
Шоколадна індустрія США потерпає від мит Трампа – Reuters
Фото: з вільних джерел
Політика "економічного націоналізму", яку просуває Трамп, у випадку какао дала зворотний ефект: замість підтримки американського виробника, вона стимулює перенесення виробництва за кордон.

Рішення адміністрації Дональда Трампа запровадити торговельні мита на імпорт какао призвело до серйозних труднощів для американських виробників шоколаду. Через нові тарифи, які з 1 серпня сягатимуть 35%, компанії в США змушені платити значно більше за сировину, яку в країні не вирощують. Це ставить їх у невигідне становище в порівнянні з конкурентами з Канади та Мексики, які завдяки угоді USMCA можуть постачати шоколад до США без мит, незалежно від походження какао.

Про це повідомляє Reuters.

Великі виробники, як-от Hershey, уже оцінили свої додаткові витрати через нові тарифи у $100 мільйонів за пів року. Компанія шукає можливість отримати винятки та веде переговори з урядом США.

Менші гравці, такі як Taza Chocolate з Массачусетсу, ще вразливіші. Один контейнер какао з Гаїті обійшовся компанії в додаткові $24 тисячі мита. Її засновник зізнався, що розглядав перенесення частини виробництва до Канади, але зрештою відмовився.

На тлі тарифів канадські та мексиканські компанії почали активно нарощувати постачання. Так, експорт шоколаду з Канади до США зріс на 10% за перші п’ять місяців 2025 року. Такі гіганти, як Barry Callebaut, користуються перевагою своєї присутності в усіх трьох країнах Північної Америки та гнучко адаптують виробництво під нові умови.

Ускладнює ситуацію й рекордне зростання світових цін на какао. Через посуху та хвороби врожай у ключових країнах-виробниках — Кот-дʼІвуарі та Гані — скоротився, а ціни потроїлися за останній рік. Це змушує американські компанії ще більше підвищувати ціни на продукцію. Hershey уже повідомила про значне подорожчання товарів для мереж Walmart і Kroger, а Taza підняла оптові ціни на 10% і не виключає нових підвищень.

Таким чином, політика "економічного націоналізму", яку просуває Трамп, у випадку какао дала зворотний ефект: замість підтримки американського виробника, вона стимулює перенесення виробництва за кордон.

Президент Трамп 2 квітня 2025 року оголосив про введення імпортних мит для понад 180 країн. Для України тариф склав 10%, а для Китаю — рекордні 145%. Уже 9 квітня мита були відтерміновані для більшості країн, окрім КНР.

З 1 серпня базова ставка мита має зрости до 15%, а на окремі категорії товарів — до 35%. 27 липня США та ЄС домовилися про торговельну угоду, яка також передбачає 15% тариф на імпорт товарів із країн ЄС.

СШАДональд Трампшоколадмита

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