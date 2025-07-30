Шоколадна індустрія США потерпає від мит Трампа – Reuters
Рішення адміністрації Дональда Трампа запровадити торговельні мита на імпорт какао призвело до серйозних труднощів для американських виробників шоколаду. Через нові тарифи, які з 1 серпня сягатимуть 35%, компанії в США змушені платити значно більше за сировину, яку в країні не вирощують. Це ставить їх у невигідне становище в порівнянні з конкурентами з Канади та Мексики, які завдяки угоді USMCA можуть постачати шоколад до США без мит, незалежно від походження какао.
Про це повідомляє Reuters.
Великі виробники, як-от Hershey, уже оцінили свої додаткові витрати через нові тарифи у $100 мільйонів за пів року. Компанія шукає можливість отримати винятки та веде переговори з урядом США.
Менші гравці, такі як Taza Chocolate з Массачусетсу, ще вразливіші. Один контейнер какао з Гаїті обійшовся компанії в додаткові $24 тисячі мита. Її засновник зізнався, що розглядав перенесення частини виробництва до Канади, але зрештою відмовився.
На тлі тарифів канадські та мексиканські компанії почали активно нарощувати постачання. Так, експорт шоколаду з Канади до США зріс на 10% за перші п’ять місяців 2025 року. Такі гіганти, як Barry Callebaut, користуються перевагою своєї присутності в усіх трьох країнах Північної Америки та гнучко адаптують виробництво під нові умови.
Ускладнює ситуацію й рекордне зростання світових цін на какао. Через посуху та хвороби врожай у ключових країнах-виробниках — Кот-дʼІвуарі та Гані — скоротився, а ціни потроїлися за останній рік. Це змушує американські компанії ще більше підвищувати ціни на продукцію. Hershey уже повідомила про значне подорожчання товарів для мереж Walmart і Kroger, а Taza підняла оптові ціни на 10% і не виключає нових підвищень.
Таким чином, політика "економічного націоналізму", яку просуває Трамп, у випадку какао дала зворотний ефект: замість підтримки американського виробника, вона стимулює перенесення виробництва за кордон.
Президент Трамп 2 квітня 2025 року оголосив про введення імпортних мит для понад 180 країн. Для України тариф склав 10%, а для Китаю — рекордні 145%. Уже 9 квітня мита були відтерміновані для більшості країн, окрім КНР.
З 1 серпня базова ставка мита має зрости до 15%, а на окремі категорії товарів — до 35%. 27 липня США та ЄС домовилися про торговельну угоду, яка також передбачає 15% тариф на імпорт товарів із країн ЄС.