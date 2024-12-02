Шольц анонсував поставки зброї на €650 млн

Сьогодні німецький канцлер прибув до столиці України з неоголошеним візитом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про нові поставки зброї для України на 650 млн євро.

Заяву німецького канцлера наводить німецький телеканал n-tv.

Шольц сказав, що своїм візитом хоче висловити свою солідарність і дати зрозуміти, що Німеччина залишиться "найсильнішим прихильником України в Європі".

"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресії", – додав канцлер.

За його словами, в Києві він планує оголосити "додаткове оборонне обладнання на суму 650 млн євро, яке буде поставлено в грудні".

"Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", – констатував Шольц.

Сьогодні, 2 грудня, канцлер Німеччини несподівано прибув до Києва.