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ПОЛІТИКА

Шольц: Більшість країн ЄС роблять недостатньо для підтримки України

01 лютого 2024, 18:26
Шольц: Більшість країн ЄС роблять недостатньо для підтримки України
Він додав, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової допомоги, не може надавати її сама.

Більшість країн Європейського союзу надають Україні, яка перебуває у стані війни з росією, недостатню кількість допомоги.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Sky News.

"У багатьох столицях (країн Європи - ред.) мають поставити запитання: чи достатньо ми робимо (у питанні допомоги Україні - ред.)? Відповідь у більшості випадків може бути лише негативною", - заявив Шольц у ході виступу перед журналістами після сьогоднішнього саміту Європейської ради.

Він додав, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової допомоги, не може надавати її сама.

Нагадаємо, Німеччина - один із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона вже передала нашим військовим зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та багато іншої техніки.

На 2024 рік Німеччина виділила 8 млрд євро на допомогу Україні у війні проти росії.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з бронетехнікою і ракетами.

ЄСдопомога УкраїніШольц

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