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ПОЛІТИКА

Шольц хоче, щоб європейські союзники збільшили витрати на оборону – Politico

17 лютого 2024, 18:15
Шольц хоче, щоб європейські союзники збільшили витрати на оборону – Politico
Фото: Главком
Шольц повідомив, що цього року Німеччина надасть Україні додатково 7 мільярдів євро військової допомоги.

Німеччина має серйозні наміри збільшити свої витрати на оборону в довгостроковій перспективі й хоче, щоб європейські союзники не поступалися їй у допомозі Україні, заявив сьогодні канцлер Олаф Шольц. Шольц наголосив, що німецький уряд підтримує Україну і виступає за створення надійного стримуючого фактору проти росії.

Про це пише Politico.

"Ясно одне: ми, європейці, повинні робити набагато більше для нашої безпеки зараз і в майбутньому. Наша готовність до цього значна", — сказав німецький лідер на другий день Мюнхенської конференції з безпеки.

Він сказав, що Німеччина, яку в минулому часто критикували за недостатні витрати на оборону, досягне поставленої НАТО мети витрачати 2% ВВП на військові потреби протягом "2020-х, 2030-х років і далі". Згідно з даними, Кільського інституту, Німеччина, безумовно, є провідним прихильником України з точки зору військової допомоги в Європі. Шольц повідомив, що цього року Німеччина надасть Україні додатково 7 мільярдів євро військової допомоги.

"Я дуже хотів би — і це те, що я і деякі мої колеги лобіюємо тут — щоб подібні рішення були прийняті й в інших столицях", — сказав Шольц.

Він визнав політичні труднощі, пов'язані зі збільшенням оборонних видатків в умовах економічних обмежень. Проте ризик не протистояти президенту росії владіміру путіну є величезним, сказав канцлер. 

"путін відправляє все більше військ на фронт, тому ми повинні запитати себе — чи достатньо ми робимо для того, щоб дати путіну зрозуміти, що ми тут надовго?", — запитав він.

Хоча Німеччина є провідною європейською країною, яка допомагає Україні, вона все ще не надсилає Києву крилаті ракети "Таурус", які, як вважається, додадуть українським військовим критично важливу ударну силу на великих відстанях. Це питання було підняте після його промови в Мюнхені, але канцлер назвав "дивним" питання про те, чи розглядатиме його уряд можливість схвалення постачання ракет у майбутньому.

Нагадаємо, Німеччина готується виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму €1,1 млрд.

війнаоборонадопомога УкраїніШольц

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