Шольц і Ердоган у новорічних зверненнях згадали Україну

Однак їхня риторика була різна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в новорічному зверненні згадав про Україну, а президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав кінець війни в Україні “пріоритетом” для Стамбулу у 2025 році.

Їх промови цитує Радіо Свобода.

Шольц запевнив, що Берлін продовжить підтримувати Україну, "як ніхто інший у Європі", та "зберігатиме холодну голову", щоб не допустити розростання конфлікту.

"Багато громадян дивиться на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям тривоги, що зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі", - заявив канцлер.

Однак турецький лідер в відеозверненні відзначив, що Стамбул сподівається на початок "нової ери" на півночі.

"Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", – оголосив Ердоган.

Зранку, 31 грудня, британська щоденна газета Financial Times написала, що в 2025 році буде укладено мирний договір між Україною і росією.