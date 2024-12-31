Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В 2025 році буде укладено мирний договір між Україною і росією – Financial Times

31 грудня 2024, 11:51
В 2025 році буде укладено мирний договір між Україною і росією – Financial Times
Фото: з відкритих джерел
Києву доведеться змиритися з фактичною втратою територій.

Газета прогнозує, що Дональд Трамп для цього погрожуватиме росії посиленням санкцій і посилить постачання зброї Україні, якщо кремль відмовиться від умов США.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Видання пише, що в 2025 році між Україною і росією буде укладено мирний договір, але Україні при цьому доведеться змиритися з фактичною втратою окупованих територій.

Натомість український президент Володимир Зеленський погодиться на фактичний, однак не юридичний контроль рф над окупованими територіями в обмін на гарантії безпеки. росії доведеться пригрозити більш жорсткими санкціями, а членство України в НАТО не буде остаточно скасовано, але ідею "заморозять".

"Президенту США доведеться погрожувати жорсткішими санкціями і посилити американську підтримку Києва, щоб переконати Москву серйозно зайнятися переговорами. Союзники США переконають Трампа не знімати членство України в НАТО з порядку денного, принаймні на початковому етапі. Володимир Зеленський погодиться на фактичний, але не юридичний контроль Росії над територією, яку вона в даний час займає, з деякими обмінами земель в обмін на європейські гарантії безпеки за підтримки США, у той час, як вступ України до НАТО зрештою буде заморожено", - пише FT.

Журналісти вважають, що Дональд Трамп посилить постачання зброї Україні, якщо росія відмовиться від умов США.

 
війна в Україні

Останні матеріали

Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється