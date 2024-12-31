В 2025 році буде укладено мирний договір між Україною і росією – Financial Times

Києву доведеться змиритися з фактичною втратою територій.

Газета прогнозує, що Дональд Трамп для цього погрожуватиме росії посиленням санкцій і посилить постачання зброї Україні, якщо кремль відмовиться від умов США.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Видання пише, що в 2025 році між Україною і росією буде укладено мирний договір, але Україні при цьому доведеться змиритися з фактичною втратою окупованих територій.

Натомість український президент Володимир Зеленський погодиться на фактичний, однак не юридичний контроль рф над окупованими територіями в обмін на гарантії безпеки. росії доведеться пригрозити більш жорсткими санкціями, а членство України в НАТО не буде остаточно скасовано, але ідею "заморозять".

"Президенту США доведеться погрожувати жорсткішими санкціями і посилити американську підтримку Києва, щоб переконати Москву серйозно зайнятися переговорами. Союзники США переконають Трампа не знімати членство України в НАТО з порядку денного, принаймні на початковому етапі. Володимир Зеленський погодиться на фактичний, але не юридичний контроль Росії над територією, яку вона в даний час займає, з деякими обмінами земель в обмін на європейські гарантії безпеки за підтримки США, у той час, як вступ України до НАТО зрештою буде заморожено", - пише FT.

Журналісти вважають, що Дональд Трамп посилить постачання зброї Україні, якщо росія відмовиться від умов США.