Шольц не поділяє думку Папи Франциска про "білий прапор"

"Як ви розумієте, канцлер не поділяє думку понтифіка в цьому питанні".

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що німецький канцлер Олаф Шольц не поділяє думку Папи Римського Франциска про "необхідність Україні підняти білий прапор".

Про це повідомляє Укрінформ.

"Як ви розумієте, канцлер не поділяє думку Папи в цьому питанні", – зазначив Гебештрайт

За його словами, в Берліні взяли до уваги не лише заяву понтифіка, але й роз’яснення Ватикану щодо неї, спробу розтлумачити слова Папи.

"Правдою є те, що Україна захищається проти агресора та має для цього широку міжнародну підтримку", – наголосив речник.

Він також додав, що російський президент вирішив не дотримуватися будь-яких правил і міжнародного права і веде протизаконну війну проти України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також різко розкритикувала звернення Папи Римського Франциска до України із закликом до переговорів із росією під "білим прапором", підкресливши, що не "зрозуміла" його позицію.

"Я цього не розумію. Я думаю, що деякі речі можна зрозуміти, лише якщо побачити їх на власні очі", — сказала Бербок, яка кілька разів від початку повномасштабної війни була в Україні, зокрема в Харкові та Миколаєві, в ефірі ARD.

Нагадаємо, Папа Франциск запропонував Україні здатися. Визнати, що нас "побили" (sconfitto), що в нас "не виходить" (le cose non vanno). Це одкровення спричинило лавину відповідей, більш-менш очікуваних, більш-менш дотепних.