Шольц не вважає повернення турбіни для "Північного потоку" послугою "Газпрому"

На думку німецького канцлера, це позбавило росію можливості пояснювати зменшення обсягів постачання газу технічними причинами, звинувачуючи в цьому західні санкції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що повернення Канадою газової турбіни для "Північного потоку" було правильним кроком, однак додав, що не вважає це послугою для "Газпрому".

"Рішення про поставку турбіни навряд чи є послугою для "Газпрому". Це сильний знак підтримки Німеччини та Європи, а також підтримки солідарності серед найближчих союзників для довгострокової підтримки України", - заявив Шольц.

Він додав, що послаблення Німеччини та Європи не допоможе Україні.

Також Шольц сказав, що таке рішення забрало у росії привід пояснювати зменшення обсягів постачання газу технічними причинами, звинувачувати в цьому саме санкції.

"Крім цього, наші санкції залишаються в силі. Вони працюють. Виробничі можливості росії стрімко падають, її економіка перебуває в рецесії, а доступ до життєво важливих товарів суттєво обмежений", - додав канцлер ФРН.

За його словами, наразі союзники "націлилися" на додаткові сектори та закривають лазівки обходу обмежувальних заходів.