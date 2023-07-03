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ПОЛІТИКА

Шольц: Німеччина стурбована заворушеннями у Франції

03 липня 2023, 10:49
Шольц: Німеччина стурбована заворушеннями у Франції
За словами Шольца, Німеччина бачить у Франції "доброзичливу сусідню країну".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що із занепокоєнням стежить за подіями у Франції, яку охопили масові заворушення після вбивства поліцейським 17-річного підлітка.

Про це повідомляє DW.

За словами Шольца, Німеччина бачить у Франції "доброзичливу сусідню країну".

Він переконаний, що Франції не загрожує нестабільність, а її президент Еммануель Макрон знайде способи, як швидко врегулювати ситуацію.

Шольц також не вважає, що подібні заворушення можуть спалахнути в Німеччині. "Немає жодних ознак цього", – наголосив він і додав, що Берлін багато зробив для пом'якшення високих цін на енергоносії та забезпечення надійності енергопостачання, маючи на увазі можливе невдоволення суспільства щодо цієї сфери.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

ФранціязаворушенняШольц

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