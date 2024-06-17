Шольц очікує швидкого рішення щодо голови Єврокомісії

За словами Шольца, необхідно якомога швидше визначитися з наступним президентом ЄК, оскільки Європа наразі переживає важкі часи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість, що Європейський Союз зможе швидко домовитися про наступного президента Європейської комісії.

Заяву очільника німецького уряду наводить Reuters.

За словами Шольца, необхідно якомога швидше визначитися з наступним президентом ЄК, оскільки Європа наразі переживає важкі часи.

"Враховуючи, що політична платформа, яка досі підтримувала президентку (фон дер Ляєн) в парламенті, знову має більшість, я вважаю, що можна буде швидко знайти розумне рішення", – сказав Шольц журналістам після прибуття на зустріч лідерів ЄС у Брюсселі.

Він також додав, що "важливо знати, що чекає на Європу в майбутньому".

Нагадаємо, лідери ЄС планують підтримати висунення кандидатури Урсулу фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін