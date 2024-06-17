Лідери ЄС планують підтримати висунення кандидатури Урсулу фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін
Лідери ЄС планують затвердити Урсулу фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін на посаді президента Європейської комісії в сьогодні увечері, оскільки столиці блоку віддають перевагу стабільності, а не змінам на тлі війни в Україні, напруженості у відносинах з Китаєм і політичної невизначеності в ключових країнах. Глави 27 країн-членів ЄС використають приватну вечерю в Брюсселі сьогодні 17 червня, щоб надати політичну підтримку фон дер Ляєн, яка залишиться на посаді.
Про це повідомляє Financial Times.
"Ніхто не обговорює іншого результату. Для неї жереб кинуто", — сказав високопоставлений дипломат ЄС про другий термін фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн повинна буде отримати більшість у новообраному Європейському парламенті, щоб залишатися найвпливовішою посадовою особою ЄС до 2029 року, очолюючи виконавчу владу блоку з повноваженнями регулювати найбільший у світі єдиний ринок, пропонувати нове законодавство і визначати напрямок політики на континенті.
Її прихильники спокійно впевнені в отриманні згоди парламенту, враховуючи перемогу її правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту цього місяця, а також більшість, яку мають центристські партії в палаті, попри зростання підтримки крайніх правих.
Фон дер Ляєн поважають за її лідерство в ЄС під час пандемії Covid-19 та реакцію блоку на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Але вона викликала роздратування в деяких столицях і багатьох у своїй власній комісії своїм централізованим прийняттям рішень і переступанням меж своїх інституційних повноважень.
На закритій вечері сьогодні також обговорюватиметься питання про те, кого обрати на посаду президента Ради ЄС — посадовця, який головує на зустрічах лідерів блоку — і на посаду високого представника, головного дипломата блоку.
Офіційні особи заявили, що колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта є явним фаворитом на посаду президента, який змінить Шарля Мішеля, в той час, як прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас є найбільш вірогідним кандидатом на посаду головного дипломата, який замінить Жозепа Борреля.