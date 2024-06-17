Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Лідери ЄС планують підтримати висунення кандидатури Урсулу фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін

17 червня 2024, 15:32
Лідери ЄС планують підтримати висунення кандидатури Урсулу фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін
Фото: з вільного доступу
Країни-члени також обговорять інші ключові посади в блоці за вечерею.

Лідери ЄС планують затвердити Урсулу фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін на посаді президента Європейської комісії в сьогодні увечері, оскільки столиці блоку віддають перевагу стабільності, а не змінам на тлі війни в Україні, напруженості у відносинах з Китаєм і політичної невизначеності в ключових країнах. Глави 27 країн-членів ЄС використають приватну вечерю в Брюсселі сьогодні 17 червня, щоб надати політичну підтримку фон дер Ляєн, яка залишиться на посаді.

Про це повідомляє Financial Times.

"Ніхто не обговорює іншого результату. Для неї жереб кинуто", — сказав високопоставлений дипломат ЄС про другий термін фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн повинна буде отримати більшість у новообраному Європейському парламенті, щоб залишатися найвпливовішою посадовою особою ЄС до 2029 року, очолюючи виконавчу владу блоку з повноваженнями регулювати найбільший у світі єдиний ринок, пропонувати нове законодавство і визначати напрямок політики на континенті.

Її прихильники спокійно впевнені в отриманні згоди парламенту, враховуючи перемогу її правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту цього місяця, а також більшість, яку мають центристські партії в палаті, попри зростання підтримки крайніх правих.

Фон дер Ляєн поважають за її лідерство в ЄС під час пандемії Covid-19 та реакцію блоку на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Але вона викликала роздратування в деяких столицях і багатьох у своїй власній комісії своїм централізованим прийняттям рішень і переступанням меж своїх інституційних повноважень. 

На закритій вечері сьогодні також обговорюватиметься питання про те, кого обрати на посаду президента Ради ЄС — посадовця, який головує на зустрічах лідерів блоку — і на посаду високого представника, головного дипломата блоку.

Офіційні особи заявили, що колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта є явним фаворитом на посаду президента, який змінить Шарля Мішеля, в той час, як прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас є найбільш вірогідним кандидатом на посаду головного дипломата, який замінить Жозепа Борреля.

вибориЄвропаУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Cуспільство
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 14:41
Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Політика
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 00:22
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Політика
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2024, 14:58
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Політика
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 14 червня 2024, 11:36
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Політика
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Переклад iPress – 14 червня 2024, 09:06
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Політика
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 13 червня 2024, 15:22
Компоненти професійних шампунів: які вони
LifeStyle
Компоненти професійних шампунів: які вони
13 червня 2024, 13:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється