Лідери ЄС планують підтримати висунення кандидатури Урсулу фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін

Країни-члени також обговорять інші ключові посади в блоці за вечерею.

Лідери ЄС планують затвердити Урсулу фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін на посаді президента Європейської комісії в сьогодні увечері, оскільки столиці блоку віддають перевагу стабільності, а не змінам на тлі війни в Україні, напруженості у відносинах з Китаєм і політичної невизначеності в ключових країнах. Глави 27 країн-членів ЄС використають приватну вечерю в Брюсселі сьогодні 17 червня, щоб надати політичну підтримку фон дер Ляєн, яка залишиться на посаді.

Про це повідомляє Financial Times.

"Ніхто не обговорює іншого результату. Для неї жереб кинуто", — сказав високопоставлений дипломат ЄС про другий термін фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн повинна буде отримати більшість у новообраному Європейському парламенті, щоб залишатися найвпливовішою посадовою особою ЄС до 2029 року, очолюючи виконавчу владу блоку з повноваженнями регулювати найбільший у світі єдиний ринок, пропонувати нове законодавство і визначати напрямок політики на континенті.

Її прихильники спокійно впевнені в отриманні згоди парламенту, враховуючи перемогу її правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту цього місяця, а також більшість, яку мають центристські партії в палаті, попри зростання підтримки крайніх правих.

Фон дер Ляєн поважають за її лідерство в ЄС під час пандемії Covid-19 та реакцію блоку на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Але вона викликала роздратування в деяких столицях і багатьох у своїй власній комісії своїм централізованим прийняттям рішень і переступанням меж своїх інституційних повноважень.

На закритій вечері сьогодні також обговорюватиметься питання про те, кого обрати на посаду президента Ради ЄС — посадовця, який головує на зустрічах лідерів блоку — і на посаду високого представника, головного дипломата блоку.

Офіційні особи заявили, що колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта є явним фаворитом на посаду президента, який змінить Шарля Мішеля, в той час, як прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас є найбільш вірогідним кандидатом на посаду головного дипломата, який замінить Жозепа Борреля.