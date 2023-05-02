Шольц повідомив, коли Україна почне отримувати боєприпаси для Gepard

Наразі налаштовується виробництво.

Із серпня 2023 року Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які передала Німеччина. Зараз налаштовується виробництво і це займе певний час.

Про це повідомив канцлер Німеччини, його цитує DW.

Він також підкреслив, що зброю, яку надає Німеччина, Україна не може використовувати для завдання ударів по території росії. Також зазначається, що дотримання цієї умови хочуть і інші країни-союзники, аби запобігти війні між росією та НАТО.

Німеччина поставила Україні 34 установки Gepard та 6 тисяч боєприпасів і планує передати ще три установки з 300 тисячами боєприпасів.

Нагадаємо, у лютому влада Німеччина прийняла рішення про відновлення виробництва боєприпасів до зеніток Gepard, які країна в рамках військової допомоги постачає ЗСУ.

Боєприпаси до цих зеніток є також у Бразилії та Швейцарії. Однак країни відмовилися допомогти з цим Україні.

Нагадаємо, Німеччина планує виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів.