Шольц пояснив, чому Німеччина відмовляється передати ракети Taurus Україні
Німці не підтримують передачу Україні далекобійних ракет Taurus, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Під час інтерв'ю ZDF він зауважив, що "у Європі триває війна" і громадян його країни ця тема дуже хвилює.
Він продовжив, що Німеччина під його керівництвом є найбільшим прихильником України, країна підтримує прагнення нашої держави захистити себе. Але деякі речі залишаться під забороною, це стосується питання щодо ракет Taurus і ударів ними вглиб росії.
"І в цій війні треба гарненько подумати, як діяти розумно, як діяти розсудливо, — пояснив він своє рішення. — Я вважаю, що це курс, який підтримує більшість громадян".
Нещодавно німецьке видання Der Spiegel опублікувало редакційну статтю з критикою на адресу канцлера Олафа Шольца за зволікання з передачею Україні далекобійних ракет Taurus. У статті припускають, що причина цього рішення може полягати у передвиборчих міркуваннях, а також пов'язують із цим нещодавній телефонний дзвінок Шольца президенту росії владіміру путіну.