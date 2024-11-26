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ПОЛІТИКА

Шольц пояснив, чому Німеччина відмовляється передати ракети Taurus Україні

26 листопада 2024, 16:29
Шольц пояснив, чому Німеччина відмовляється передати ракети Taurus Україні
Фото: Главком
Він заявив, що ФРН під його керівництвом є найбільшим прихильником нашої держави.

Німці не підтримують передачу Україні далекобійних ракет Taurus, вважає  канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Під час інтерв'ю ZDF він зауважив, що "у Європі триває війна" і громадян його країни ця тема дуже хвилює. 

Він продовжив, що Німеччина під його керівництвом є найбільшим прихильником України, країна підтримує прагнення нашої держави захистити себе. Але деякі речі залишаться під забороною, це стосується питання щодо ракет Taurus і ударів ними вглиб росії. 

"І в цій війні треба гарненько подумати, як діяти розумно, як діяти розсудливо, — пояснив він своє рішення. — Я вважаю, що це курс, який підтримує більшість громадян". 

Нещодавно німецьке видання Der Spiegel опублікувало редакційну статтю з критикою на адресу канцлера Олафа Шольца за зволікання з передачею Україні далекобійних ракет Taurus. У статті припускають, що причина цього рішення може полягати у передвиборчих міркуваннях, а також пов'язують із цим нещодавній телефонний дзвінок Шольца президенту росії владіміру путіну.

Олаф ШольцTaurusНімеччинавійна в Україні

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