Шольц пояснив, чому Німеччина відмовляється передати ракети Taurus Україні

Він заявив, що ФРН під його керівництвом є найбільшим прихильником нашої держави.

Німці не підтримують передачу Україні далекобійних ракет Taurus, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Під час інтерв'ю ZDF він зауважив, що "у Європі триває війна" і громадян його країни ця тема дуже хвилює.

Він продовжив, що Німеччина під його керівництвом є найбільшим прихильником України, країна підтримує прагнення нашої держави захистити себе. Але деякі речі залишаться під забороною, це стосується питання щодо ракет Taurus і ударів ними вглиб росії.

"І в цій війні треба гарненько подумати, як діяти розумно, як діяти розсудливо, — пояснив він своє рішення. — Я вважаю, що це курс, який підтримує більшість громадян".

Нещодавно німецьке видання Der Spiegel опублікувало редакційну статтю з критикою на адресу канцлера Олафа Шольца за зволікання з передачею Україні далекобійних ракет Taurus. У статті припускають, що причина цього рішення може полягати у передвиборчих міркуваннях, а також пов'язують із цим нещодавній телефонний дзвінок Шольца президенту росії владіміру путіну.