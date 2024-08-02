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Шольц прокоментував видачу російського кілера Красікова

02 серпня 2024, 11:53
Шольц прокоментував видачу російського кілера Красікова
Олаф Шольц
Рішення про видачу кілера кремлю було нелегким. але ухвалювали спільно.
Рішення про обмін російського кілера Вадима Красікова не було легким для Німеччини, але для його ухвалення були вагомі причини.
 
Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц німецьким ЗМІ.
 
Він пояснив, що багато хто з ув'язнених побоювався за своє здоров'я і життя, тому важливо, що "ми зробили можливим цей захист для них тут".
 
При цьому канцлер назвав нелегким рішення про видачу російського кілера Красікова.
 
"Нікому не було легко ухвалити рішення про депортацію вбивці, засудженого до довічного ув'язнення після кількох років в'язниці", - сказав політик.
 
Зазначається, що рішення про обмін Красікова ухвалила коаліція після попередніх обговорень з опозицією, лідер якої Фрідріх Мерц погодився з рішенням.
 
За словами міністра юстиції Марко Бушманна, місяці співпраці зі США уможливили цей найбільший обмін. Щодо видачі Красікова Бушман сказав, що, можливо, це найгірша поступка путіну.
 
"Ми депортували до рф убивцю, якого було засуджено в Німеччині відповідно до закону. Без цього кроку журналісти, політики та інші ув'язнені не були б звільнені", — сказав Бушман.
 
Німецькі ЗМІ також повідомили, що Шольц зустрічав звільнених в аеропорту Кельна. Приватний літак із 13 людьми приземлився вчора пізно ввечері і, щоб зустріти їх, канцлер перервав літню відпустку. Після зустрічі зі звільненими канцлер назвав обмін правильним: "Якщо у вас були якісь сумніви, ви втратите їх після розмови з тими, хто зараз на волі".
 
Нагадаємо, що 1 серпня в Туреччині відбувся наймасштабніший обмін ув'язненими між рф і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія). Загалом обміняли 26 осіб. росія повернула собі шпигунів Анну й Артема Дульцевих і кілера Вадима Красикова, якого було засуджено за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Красиков застрелив Хангошвілі в Берліні 2019 року, за що отримав довічне.
 
В обмін на них росія відпустила Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву. Крім того, обміняли колишнього морського піхотинця Пола Вілана, а також громадянина Німеччини Патріка Шебеля.
війна в Україніросія окупантиОлаф Шольц

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