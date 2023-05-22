Шольц публічно підтримує Байдена, а не Трампа на виборах президента США

Слова Шольца свідчать про напруження у відносинах із США за президентства Трампа.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вважає росію загрозою для всього світу, 22 травня заявив, що віддає перевагу президенту США Джо Байдену перед його попередником Дональдом Трампом, і сподівається, що Байден буде переобраний на другий термін у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед учнями початкової школи неподалік від Берліна, Шольц звинуватив Трампа в тому, що він розколює суспільство, і що він буде поганим вибором не лише для США, але й для Німеччини. Незвично пряма мова, яку використав Шольц, може свідчити про те, наскільки напруженими були двосторонні відносини під час президентства Трампа, коли лідеркою Німеччини була Ангела Меркель, а Шольц обіймав посаду міністра фінансів.

"Я думаю, що нинішній президент кращий, тому я хочу, щоб його переобрали", – відповів Шольц на запитання учня й доповнив, що Байден точно знає, "що потрібно робити, щоб запобігти світовій війні".

Раніше повідомлялось, що Байден зберігає перевагу над Трампом на виборах у США 2024 року.