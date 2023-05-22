Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Шольц публічно підтримує Байдена, а не Трампа на виборах президента США

22 травня 2023, 18:43
Шольц публічно підтримує Байдена, а не Трампа на виборах президента США
Слова Шольца свідчать про напруження у відносинах із США за президентства Трампа.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вважає росію загрозою для всього світу, 22 травня заявив, що віддає перевагу президенту США Джо Байдену перед його попередником Дональдом Трампом, і сподівається, що Байден буде переобраний на другий термін у 2024 році. 

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед учнями початкової школи неподалік від Берліна, Шольц звинуватив Трампа в тому, що він розколює суспільство, і що він буде поганим вибором не лише для США, але й для Німеччини. Незвично пряма мова, яку використав Шольц, може свідчити про те, наскільки напруженими були двосторонні відносини під час президентства Трампа, коли лідеркою Німеччини була Ангела Меркель, а Шольц обіймав посаду міністра фінансів.

"Я думаю, що нинішній президент кращий, тому я хочу, щоб його переобрали", – відповів Шольц на запитання учня й доповнив, що Байден точно знає, "що потрібно робити, щоб запобігти світовій війні".

Раніше повідомлялось, що Байден зберігає перевагу над Трампом на виборах у США 2024 року.

вибориТрампШольцБайден.США

Останні матеріали

Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК
Технології
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК "Патріот" – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 15:14
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Політика
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Переклад iPress – 22 травня 2023, 12:49
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура "повітряних" команд росії та України – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 09:18
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Переклад iPress – 21 травня 2023, 16:21
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється