Публічна промова і дії у федеральному уряді явно відрізняються. Це ганьба

Німецький канцлер Олаф Шольц скоротив військову підтримку України, незважаючи на обіцянки наростити поставки.

Видання зазначає, що Шольц продовжує обіцяти, що Німеччина наростить поставки, проте судячи зі списку від федерального уряду, вони тільки скорочуються.

Вперше Берлін опублікував список 21 червня, і з тих пір тричі оновлював його. Згідно з цими відомостями, Україна за останні три тижні отримала всього дві поставки - 42 тисячі пайків і 102 неброньованих автомобіля.

Німецька опозиція вже критикує позицію уряду Німеччини.

"Публічна промова і дії у федеральному уряді явно відрізняються. Це ганьба", - заявив один з лідерів фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Торстен Фрай.

За його словами, небажання постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передала 80 пікапів для потреб Збройних сил України.

До цього повідомлялося, що Німеччина передала артилерію і запчастини до винищувачів МіГ-29.