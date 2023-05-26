Шольц сподівається на телефонну розмову з путіним "у відповідний час"

Канцлер зазначив, що з його останньої телефонної розмови з путіним вже "минув деякий час".

Захід неодноразово намагався вести переговори з главою кремля путіним. Перш за все, канцлер Олаф Шольц (СДПН) і президент Франції Еммануель Макрон регулярно брали трубку. Суть полягає в тому, що телефонні дзвінки здебільшого були безрезультатними.

Зараз Шольц пообіцяв відновити особистий контакт з президентом росії.

Про це Олаф Шольц сказав в інтерв’ю Kölner Stadt-Anzeiger, повідомляє Spiegel.

Канцлер зазначив, що з його останньої телефонної розмови з путіним вже "минув деякий час".

"Але я планую знову поговорити з путіним у належний час", – сказав Шольц.

Він наголосив, що передумовою для справедливого миру має бути вихід російських військ з України.

"Однак росія повинна розуміти, що мова не може йти про якийсь "холодний мир" - при якому, наприклад, нинішня лінія фронту стає новим "кордоном" між росією та Україною. Це лише легітимізує пограбування путіна", - наголосив канцлер.

Коли канцлера окремо спитали, чи це стосується також Криму, він повторив попередню відповідь. "росія має вивести війська. Не ми маємо визначати, якої угоди хоче досягти Україна". Spiegel зауважує, що мовою оригіналу канцлер вжив щодо виведення військ більш загальну фразу "Rückzug von Truppen", не "Rückzug der Truppen", що могло би означати "усі війська".

Шольц додав, що у підсумку війна має завершитися угодою між росією та Україною.

Нещодавно, Олаф Шольц заявив, що війна путіна закінчиться членством України в ЄС.