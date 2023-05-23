Війна путіна закінчиться членством України в ЄС – Шольц

За словами глави німецького уряду, він упевнений у тому, що росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України.

Війна росії проти України закінчиться тим, що наша країна стане повноправним членом Євросоюзу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Die Welt.

За словами глави німецького уряду, він упевнений у тому, що росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України.

"Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член", - підкреслив Шольц.

Він також зазначив, що його партія соціал-демократів, яка зараз входить до правлячої коаліції, підтримує дію в Європі принципів незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вважає росію загрозою для всього світу, 22 травня заявив, що віддає перевагу президенту США Джо Байдену перед його попередником Дональдом Трампом, і сподівається, що Байден буде переобраний на другий термін у 2024 році.