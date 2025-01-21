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Шольц: США не скоротять підтримку України з приходом Трампа

21 січня 2025, 11:05
Шольц: США не скоротять підтримку України з приходом Трампа
Олаф Шольц
Принаймні не в короткій перспективі.

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що не буде скорочення допомоги Києву від Вашингтона за президентства Дональда Трампа. 

За його словами, ймовірно, воно не відбудеться найближчим часом.

Про це Шольц заявив на заході Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я не очікую негайного зменшення підтримки України від США найближчим часом. Ми будемо бачити, що відбудеться в довгостроковій перспективі", - сказав канцлер.

Шольц сказав, що його думка базується на намірі Трампа знайти рішення конфлікту найближчим часом і поговорити про це з російським диктатором Володимиром путіним.

Також він додав, що вирішення питання війни не повинно відбутися через голови українців і Європи.

 
Дональд ТрампОлаф Шольцвійна в Україніпідтримка України

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