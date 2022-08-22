НОВИНИПеред вторгненням рф Шольц сказав путіну, що Україна не стане членом НАТО "найближчі 30 років"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шольц: Україна не стане членом НАТО найближчим часом
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю під час Дня відкритих дверей у саду своєї резиденції заявив, що під час розмови з російським президентом володимиром путіним до вторгнення запевнив його у віддаленій перспективі членства України в НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.
Відповідаючи на питання, чому члени НАТО нібито не врахували інтереси росії у сфері безпеки до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Шольц заявив: "НАТО ніколи не було загрозою росії".
Він додав, що під час переговорів до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну запевнив путіна, що вступ Києва до Альянсу "не станеться в найближчі 30 років".
Саме тому, вважає німецький канцлер, путін не хоче приймати ліберальні та відкриті суспільства в Європі й мав "абсолютно абсурдні" ідеї – до прикладу, казав Шольцу, що Білорусь та Україна не повинні існувати як окремі держави.
Нагадаємо, у грудні 2021 року росія виставила ультиматум США і НАТО про відмову від розширення Альянсу й фактичного скасування його розширення після 1997 року.
Пізніше саме відмову виконати ці вимоги разом із нібито загрозою агресії з боку України Москва виставляла як причину початку повномасштабної агресії.
Як раніше повідомляв iPress.ua, президент України Володимир Зеленський вважає історичною помилкою відмову НАТО надавати членство Україні.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 08 2022 08:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- В Україні звучатимуть нові сигнали повітряної тривоги
- На Хрещатику організували виставку знищеної техніки окупантів