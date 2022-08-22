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Шольц: Україна не стане членом НАТО найближчим часом

Перед вторгненням рф Шольц сказав путіну, що Україна не стане членом НАТО "найближчі 30 років"
Шольц: Україна не стане членом НАТО найближчим часом
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю під час Дня відкритих дверей у саду своєї резиденції заявив, що під час розмови з російським президентом володимиром путіним до вторгнення запевнив його у віддаленій перспективі членства України в НАТО.
 
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.
 
Відповідаючи на питання, чому члени НАТО нібито не врахували інтереси росії у сфері безпеки до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Шольц заявив: "НАТО ніколи не було загрозою росії".
 
Він додав, що під час переговорів до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну запевнив путіна, що вступ Києва до Альянсу "не станеться в найближчі 30 років".
 
Саме тому, вважає німецький канцлер, путін не хоче приймати ліберальні та відкриті суспільства в Європі й мав "абсолютно абсурдні" ідеї – до прикладу, казав Шольцу, що Білорусь та Україна не повинні існувати як окремі держави.
 
Нагадаємо, у грудні 2021 року росія виставила ультиматум США і НАТО про відмову від розширення Альянсу й фактичного скасування його розширення після 1997 року.
 
Пізніше саме відмову виконати ці вимоги разом із нібито загрозою агресії з боку України Москва виставляла як причину початку повномасштабної агресії.
 
Як раніше повідомляв iPress.ua, президент України Володимир Зеленський вважає історичною помилкою відмову НАТО надавати членство Україні.
 
 
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22 08 2022 08:29
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