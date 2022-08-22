Шольц: Україна не стане членом НАТО найближчим часом

Перед вторгненням рф Шольц сказав путіну, що Україна не стане членом НАТО "найближчі 30 років"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю під час Дня відкритих дверей у саду своєї резиденції заявив, що під час розмови з російським президентом володимиром путіним до вторгнення запевнив його у віддаленій перспективі членства України в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Відповідаючи на питання, чому члени НАТО нібито не врахували інтереси росії у сфері безпеки до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Шольц заявив: "НАТО ніколи не було загрозою росії".

Він додав, що під час переговорів до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну запевнив путіна, що вступ Києва до Альянсу "не станеться в найближчі 30 років".

Саме тому, вважає німецький канцлер, путін не хоче приймати ліберальні та відкриті суспільства в Європі й мав "абсолютно абсурдні" ідеї – до прикладу, казав Шольцу, що Білорусь та Україна не повинні існувати як окремі держави.

Нагадаємо, у грудні 2021 року росія виставила ультиматум США і НАТО про відмову від розширення Альянсу й фактичного скасування його розширення після 1997 року.

Пізніше саме відмову виконати ці вимоги разом із нібито загрозою агресії з боку України Москва виставляла як причину початку повномасштабної агресії.