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Шольц відхилив головні пункти плану перемоги через побоювання ескалації війни – Bild

18 жовтня 2024, 14:28
Шольц відхилив головні пункти плану перемоги через побоювання ескалації війни – Bild
Олаф Шольц
Канцлер блокуватиме швидке запрошення України в НАТО.

Канцлер ФРН Олаф Шольц послався на нещодавній саміт у Вашингтоні, де консенсусу з цього питання не було досягнуто, адже проти виступали США і Німеччина.

Про це йдеться в матеріалі німецького журналу Bild

Під час виступу в Брюсселі канцлер заявив, що буде перешкоджати швидкому прийняттю України в НАТО. Він згадав нещодавній саміт у Вашингтоні, де не вдалося досягти єдиної думки з цього питання. 

"У резолюції підкреслювалося, що запрошення в НАТО може бути видане лише після схвалення всіма союзниками і виконання всіх умов для вступу. Серед таких умов - реформи в сфері демократії, економіки та безпеки", - пише видання. 

Шольф вважає, що пріоритетом є запобігання тому, щоб війна рф проти України не перетворилася у війну росії з НАТО. Канцлер наголосив, що ніщо не змінить його позицію щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

"Я не вважаю такі постачання правильними, і так воно і залишиться", - додав він. 

Канцлер ФРН планує і надалі блокувати швидке запрошення України в НАТО. Шольц пояснив це резолюцією останнього саміту Альянсу у Вашингтоні, де союзники НАТО не видали Україні запрошення, проти були США і Німеччина.

У резолюції НАТО йдеться, що запрошення до НАТО може бути тільки після того, як на це погодяться всі союзники і будуть виконані всі умови для членства. Зокрема, мова йде про реформи в галузі демократії, економіки та безпеки.

НАТОУкраїнаОлаф Шольцплан перемоги

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