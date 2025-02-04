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ПОЛІТИКА

Шольц виступив проти ідеї Трампа щодо обміну зброї на українські ресурси

04 лютого 2025, 10:47
Шольц виступив проти ідеї Трампа щодо обміну зброї на українські ресурси
Олаф Шольц
Він наголосив, що українські ресурси мають бути спрямовані на відбудову країни, а не використовуватися для підтримки війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа щодо укладення угоди з Україною, яка передбачала б отримання американської зброї в обмін на доступ до українських ресурсів, зокрема рідкоземельних металів. Шольц назвав таку умову "дуже егоїстичною та егоцентричною", зазначивши, що Україна потребує допомоги для відновлення після війни, а не для фінансування своєї оборони через власні природні ресурси.

В інтерв'ю після неформальної зустрічі європейських лідерів у Брюсселі канцлер Німеччини підкреслив, що першочергово необхідно забезпечити фінансування для відновлення України після війни, враховуючи величезні руйнування, завдані конфліктом. Він наголосив, що українські ресурси мають бути спрямовані на відбудову країни, а не використовуватися для підтримки війни.

Пропозиція Трампа, озвучена в контексті надання військової допомоги Україні, передбачала можливість укладення угоди, яка дозволила б США отримати доступ до цінних ресурсів України, таких як рідкоземельні метали, в обмін на продовження підтримки у боротьбі з росією. Трамп також заявив, що США надали Україні більше військової та економічної допомоги, ніж європейські союзники, і пропонував укласти угоду, яка б забезпечила стратегічний доступ до цих ресурсів.

Президент України Володимир Зеленський також згадував важливість рідкоземельних металів України, презентуючи свій "план перемоги", та закликав до укладення угоди про інвестиції та захист цих ресурсів зі США та Європою.

війнаДональд ТрампОлаф Шольцдопомога УкраїніВолодимир Зеленськийрідкоземельні метали

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