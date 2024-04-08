Шольц вже цього тижня вирушить з візитом до Китаю

Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю, в межах якого зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення зокрема російської агресії проти України.

Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт, повідомляє Tagesschau.

Зустріч канцлера ФРН із головою уряду Китаю Лі Цяном і Сі Цзіньпінем відбудеться наприкінці візиту, 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні.

"Я думаю, що Китай має вплив на росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має", – сказав Гебештрайт на брифінгу в понеділок.

Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера. Попередній, у листопаді 2022 року, відбувався в умовах суворих коронавірусних обмежень у КНР і дискусій щодо залежності Берліна від китайських товарів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю попередила, що китайські банки, які сприяють підтримці росії на тлі її війни в Україні, можуть зіткнутися з санкціями США.