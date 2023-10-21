Шольц заговорив про масову депортацію людей із Німеччини – Der Spiegel

Шольц наголосив, що влада тривалий час ретельно стежила за антиєврейськими проявами у суспільстві, однак настав час діяти радикальніше.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заговорив про масову депортацію людей із Німеччини після своєї поїздки до Ізраїлю. Він вважає, що країну мають залишити всі, хто не має права там залишатися.

Про це пише Der Spiegel.

Він заявив, що шокований тим, що відбувалося в Ізраїлі 7 жовтня.

"Ми стоїмо на боці євреїв. Держава зробить усе можливе, щоб захистити життя євреїв у Німеччині. І як громадяни цієї країни ми не дозволимо розділити себе. Напади, образи чи травми, завдані євреям, є нападами на всіх нас", — сказав він.

Шольц зауважив, що у Німеччині є ті, хто живить ненависть до Ізраїлю, і влада повинна за цим уважно стежити.

"З одного боку, це імміграція робочої сили, яка нам потрібна. І є ті, хто шукає притулку, оскільки є об’єктами політичного гноблення. З іншого боку, це означає, що всі, хто не належить до жодної з цих груп, не можуть залишитися. Тому ми обмежуємо нелегальну міграцію до Німеччини. Надто багато людей прибуває", — сказав Олаф Шольц.

Він зауважив, що Німеччина вже має цілий список заходів, один із яких – зовсім радикальний.

"Ми повинні нарешті масово депортувати тих, хто не має права залишатися в Німеччині", – зазначив канцлер.

Нагадаємо, що Шольц відреагував на слова путіна про війну в Ізраїлі.