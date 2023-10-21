Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Шольц заговорив про масову депортацію людей із Німеччини – Der Spiegel

21 жовтня 2023, 18:28
Шольц заговорив про масову депортацію людей із Німеччини – Der Spiegel
Фото: Главком
Шольц наголосив, що влада тривалий час ретельно стежила за антиєврейськими проявами у суспільстві, однак настав час діяти радикальніше.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заговорив про масову депортацію людей із Німеччини після своєї поїздки до Ізраїлю. Він вважає, що країну мають залишити всі, хто не має права там залишатися. 

Про це пише Der Spiegel.

Він заявив, що шокований тим, що відбувалося в Ізраїлі 7 жовтня.

"Ми стоїмо на боці євреїв. Держава зробить усе можливе, щоб захистити життя євреїв у Німеччині. І як громадяни цієї країни ми не дозволимо розділити себе. Напади, образи чи травми, завдані євреям, є нападами на всіх нас", — сказав він.

Шольц зауважив, що у Німеччині є ті, хто живить ненависть до Ізраїлю, і влада повинна за цим уважно стежити.

"З одного боку, це імміграція робочої сили, яка нам потрібна. І є ті, хто шукає притулку, оскільки є об’єктами політичного гноблення. З іншого боку, це означає, що всі, хто не належить до жодної з цих груп, не можуть залишитися. Тому ми обмежуємо нелегальну міграцію до Німеччини. Надто багато людей прибуває", — сказав Олаф Шольц.

Він зауважив, що Німеччина вже має цілий список заходів, один із яких – зовсім радикальний.

"Ми повинні нарешті масово депортувати тих, хто не має права залишатися в Німеччині", – зазначив канцлер.

Нагадаємо, що Шольц відреагував на слова путіна про війну в Ізраїлі.

ІзраїльдепортаціяШольц

Останні матеріали

Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін
Політика
Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 16:34
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Політика
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 12:00
США йдуть
Технології
США йдуть "ва-банк" для контролю над китайським виробництвом чіпів. Але чи дасть це результат – Метью Ейтель
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 09:21
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Політика
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 16:42
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 12:34
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Політика
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 22:50
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Cуспільство
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 16:09
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Політика
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 13:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється