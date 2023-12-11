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Шольц вимагає від Брюсселя дати чіткий сигнал путіну

11 грудня 2023, 21:18
Шольц вимагає від Брюсселя дати чіткий сигнал путіну
Фото: ua.news
Цього тижня має відбутись саміт ЄС і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав всіх західних союзників чітко взяти на себе зобов'язання щодо довгострокової допомоги Україні в її захисті від росії.

Про це пише німецька газета Borkener Zeitung

"Важливо, щоб, особливо в цій ситуації, ми разом в Європі і далеко за її межами дали сигнал Україні, що вона може розраховувати на нашу допомогу", - заявив Шольц. 

Він сказав, що це також буде важливим сигналом для президента росії Володимира путіна і додав, що тепер ми знаємо, що війна затягнеться надовго.

"Саме тому важливо також сформулювати довгострокову перспективу, що ми готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – і в тій мірі, в якій це буде потрібно", - розказав німецький канцлре.

За його лосвами, путін розраховує на зменшення солідарності з Україною.

"Це було б важливим посланням, якби ми сказали йому: "Не розраховуйте на це, ми готові робити те, що необхідно, доти, доки це буде необхідно", - підсумував Олаф Шольц. 

Нещодавно Шольц звинуватив росію в руйнуванні світового порядку в Європі і сказав, що рф руйнує безпеку в Європі і тому Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України через ослаблення підтримки іншими.

 

ПутінЄвросоюзШольц

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