Шольц закликав путіна вивести війська з України на саміті G20

Німецький канцлер розповів про підсумки сьогоднішнього саміту "Великої двадцятки".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто закликав російського диктатора владіміра путіна припинити війну та вивести війська з України.

Про це заявив Шольц , повідомляє Barron's.

Німецький канцлер розповів про підсумки сьогоднішнього саміту "Великої двадцятки", що відбувся у відеоформаті.

"Я закликав президента путіна припинити напад на Україну та вивести війська з її території, щоб ця війна нарешті закінчилася", - зазначив голова німецького уряду.

Нагадаємо, російський диктатор путін сьогодні, 22 листопада, вперше брав участь у онлайн-зустрічі G20 від початку повномасштабної війни проти України.

Від відзначився низкою цинічних заяв про Україну. Зокрема, глава кремля заявив, що його країна нібито готова до мирних переговорів, тоді як "українська влада не хоче діалогу".