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ПОЛІТИКА

Шольц закликав українських біженців активніше працевлаштовуватися в Німеччині

05 грудня 2024, 15:11
Шольц закликав українських біженців активніше працевлаштовуватися в Німеччині
Фото: з вільного доступу
За його словами, влада повинна стимулювати біженців з різних країн займатися цим питанням одразу після проходження мовних курсів.

Влада Німеччини повинна працювати над тим, щоб біженці з України та інших держав шукали роботу у ФРН одразу після проходження мовних курсів, наголошує канцлер Олаф Шольц, слова якого цитує n-tv.

Він закликав безробітних громадян нашої країни, які вже тривалий час перебувають у республіці, швидше знайти роботу. 

"Занадто багато хто з них перебуває тут уже так довго, що їм час починати працювати", — сказав канцлер, додаючи, що стимулюючі заходи, які уряд ФРН впроваджував раніше, виявилися неефективними. 

Також Шольц розповів, що вже обговорив це питання з українським лідером Володимиром Зеленський. Той зауважив, що хоче створити установи в Німеччині та Польщі, які будуть підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, "щоб ми могли працювати разом у цьому напрямі". 

Нагадаємо, що що близько 150 тисяч українців повернулися на окуповані росіянами території, більшість з них — 67-70 тисяч — у Маріуполь у Донецькій області.

Навесні країна-агресор почала надавати псевдозаконний вигляд експропріації українського майна на окупованих територіях. Як наслідок, його власникам дали небагато часу, аби відновити фізичне користування нерухомістю або продати її. В іншому випадку будинки та квартири будуть підлягати так званій "націоналізації". Саме через це українців повертають на окуповані території — аби вирішити проблеми зі своєю власністю. 

НімеччинабіженціОлаф Шольц

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