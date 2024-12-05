Шольц закликав українських біженців активніше працевлаштовуватися в Німеччині

За його словами, влада повинна стимулювати біженців з різних країн займатися цим питанням одразу після проходження мовних курсів.

Влада Німеччини повинна працювати над тим, щоб біженці з України та інших держав шукали роботу у ФРН одразу після проходження мовних курсів, наголошує канцлер Олаф Шольц, слова якого цитує n-tv.

Він закликав безробітних громадян нашої країни, які вже тривалий час перебувають у республіці, швидше знайти роботу.

"Занадто багато хто з них перебуває тут уже так довго, що їм час починати працювати", — сказав канцлер, додаючи, що стимулюючі заходи, які уряд ФРН впроваджував раніше, виявилися неефективними.

Також Шольц розповів, що вже обговорив це питання з українським лідером Володимиром Зеленський. Той зауважив, що хоче створити установи в Німеччині та Польщі, які будуть підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, "щоб ми могли працювати разом у цьому напрямі".

Нагадаємо, що що близько 150 тисяч українців повернулися на окуповані росіянами території, більшість з них — 67-70 тисяч — у Маріуполь у Донецькій області.

Навесні країна-агресор почала надавати псевдозаконний вигляд експропріації українського майна на окупованих територіях. Як наслідок, його власникам дали небагато часу, аби відновити фізичне користування нерухомістю або продати її. В іншому випадку будинки та квартири будуть підлягати так званій "націоналізації". Саме через це українців повертають на окуповані території — аби вирішити проблеми зі своєю власністю.