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ПОЛІТИКА

Шольц заявив, що готовий до розмови путіним – ЗМІ

16 жовтня 2024, 16:19
Шольц заявив, що готовий до розмови путіним – ЗМІ
Олаф Шольц
Канцлер підкреслив, що рішення не прийматимуть без обговорення з найближчими партнерами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий провести перемовини з очільником кремля владіміром путіним щодо завершення російсько-української війни. Проте він підкреслив, що не прийматиме рішень "через голову України та без узгодження з нашими найближчими партнерами".

Про це повідомляє Rheinische Post.

"Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо говорити з президентом росії, ми кажемо: так, це теж так", — заявив Шольц в урядовій заяві.

Канцлер нагадав, що президент Володимир Зеленський анонсував другий Саміт миру, де мають бути присутні представники росії. 

Шольц також висловив думку, що "жертвами імперіалістичного божевілля" путіна стають й солдати окупаційної російської армії. За його словами, це "те, чого більше не повинно повторитися в Європі".

Раніше видання Die Zeit з посиланням на джерела в урядових колах повідомляло, що Шольц хоче провести телефонну розмову з путіним. Тоді журналісти зазначали, що розглядається можливість її проведення напередодні зустрічі країн G20 у Бразилії, запланованої на листопад. Водночас, за словами міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок, російський диктатор не хоче миру та відмовляється від розмови із Шольцом. 

Владімір ПутінОлаф Шольцвійна в Україніперемовини

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