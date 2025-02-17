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Шольц заявив, що Європа не дасть роззброїти Україну

17 лютого 2025, 08:25
Шольц заявив, що Європа не дасть роззброїти Україну
Фото: DW
Не може бути гарантій безпеки без Європи чи "через голову" України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключає можливість одноосібних американсько-російських домовленостей щодо припинення війни в Україні. 

Про це канцлер сказав в інтерв'ю телеканалу RTL/ntv.

"Ми не допустимо цього як європейці. Ми також не дозволимо нікому погодитися з тим, що Україна має бути демілітаризована", - сказав канцлер. 

Німецький канцлер оголосив, що Європа не допустить проведення таких переговорів, адже має право голосу в питанні безпеки континенту. 

За його словами, не може бути жодних гарантій безпеки без європейців.

Шольц додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про намір провести мирні переговори щодо завершення війни в Україні за участю Вашингтона, Києва і москви.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина не підтримає продиктований мир.

 
Олаф Шольцвійна в Україні

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