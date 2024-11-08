Шольц знайшов заміну звільненим міністрам – Spiegel

Президент Німеччини віддав посвідчення про звільнення трьох міністрів "Вільної демократичної партії".

Канцлер Олаф Шольц вже знайшов їм заміну, повідомляє видання Spiegel.

Пост федерального міністра фінансів обійме Йорг Кукіс, він же екс державний секретар канцлера.

Міністерство юстиції паралельно очолюватиме чинний міністр транспорту Фолькер Візинг.

Також німецький канцлер Олаф Шольц попросив міністра продовольства та сільського господарства Джема Оздемера додатково виконувати обов'язки міністра освіти і досліджень.

Вчора, 7 листопда, ми писали, що президент Німеччини вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів.