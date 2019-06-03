Шотландія та Уельс офіційно виступили проти угоди про Brexit
Зокрема, у Шотландії переконані, що угода, на якій наполягає прем’єр-міністерка Тереза Мей, завдасть серйозної шкоди, повідомляє Reuters.
"Угода прем’єр-міністерки завдасть серйозного, довготривалого збитку робочим місцям, рівню життя та державним службам, таким як Національна служба охорони здоров’я, і повинна бути відхилена", - заявив міністр конституційних відносин Шотландії Майкл Рассел.
Такий крок двох парламентів посилить і без того складні внутрішні суперечки у Великій Британії щодо виходу з ЄС. Однак ці голосування не матимуть ніякої зобов’язувальної сили, а є радше засобом ідентифікації опозиції чинному уряду Британії.
Угоду про Brexit має підтримати тільки загальний британський парламент в Лондоні. Відповідне голосування має відбутися до 12 березня.
Нагадаємо, що міністр сільського господарства Великої Британії Джордж Юстес подав у відставку через можливе відтермінування дати виходу країни з ЄС.
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