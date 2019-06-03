Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Шотландія та Уельс офіційно виступили проти угоди про Brexit

Такий крок двох парламентів посилить і без того складні внутрішні суперечки у Великій Британії щодо виходу з ЄС
Парламенти Шотландії та Уельсу на своїх засіданнях 5 березня офіційно виступили проти угоди про Brexit, яку раніше схвалив британський уряд та Європейський союз
Шотландія та Уельс офіційно виступили проти угоди про Brexit

Зокрема, у Шотландії переконані, що угода, на якій наполягає прем’єр-міністерка Тереза Мей, завдасть серйозної шкоди, повідомляє Reuters.

"Угода прем’єр-міністерки завдасть серйозного, довготривалого збитку робочим місцям, рівню життя та державним службам, таким як Національна служба охорони здоров’я, і повинна бути відхилена", - заявив міністр конституційних відносин Шотландії Майкл Рассел.

Такий крок двох парламентів посилить і без того складні внутрішні суперечки у Великій Британії щодо виходу з ЄС. Однак ці голосування не матимуть ніякої зобов’язувальної сили, а є радше засобом ідентифікації опозиції чинному уряду Британії.

Угоду про Brexit має підтримати тільки загальний британський парламент в Лондоні. Відповідне голосування має відбутися до 12 березня.

Нагадаємо, що міністр сільського господарства Великої Британії Джордж Юстес подав у відставку через можливе відтермінування дати виходу країни з ЄС.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2019 09:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.