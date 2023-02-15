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шойгу формує резерв "гарматного м’яса" з ув'язнених-ISW

15 лютого 2023, 08:10
шойгу формує резерв
Фото: EPA/UPG/IR
Рішення Міноборони росії вербувати ув'язнених є показником того, що Кремль прагне використовувати засуджених для майбутніх атак подібно до угрупування "вагнера", попри обмежену боєздатність засуджених.

Міністр оборони рф сергій шойгу та начальник генштабу рф валерій герасимов створюють резерв гарматного м'яса засуджених, яким вони могли б безпосередньо управляти через власні приватні військові компанії, повідомляє Інститут вивчення війни.

Аналітики вважають, що інтеграція Міноборони росії сил засуджених у формування "лнр" може свідчити про те, що російські воєначальники намагаються уникнути перебудови деяких своїх звичайних частин для пристосування до них недостатньо підготовлених ув'язнених.

ISW фіксував випадки поганого поводження з російськими проксі-озброєними формуваннями з боку звичайних збройних сил росії, і російське командування, можливо, прагнуло не порушувати моральний дух підрозділу, інтегруючи засуджених.

 

 

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