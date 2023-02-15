шойгу формує резерв "гарматного м’яса" з ув'язнених-ISW
Міністр оборони рф сергій шойгу та начальник генштабу рф валерій герасимов створюють резерв гарматного м'яса засуджених, яким вони могли б безпосередньо управляти через власні приватні військові компанії, повідомляє Інститут вивчення війни.
Аналітики вважають, що інтеграція Міноборони росії сил засуджених у формування "лнр" може свідчити про те, що російські воєначальники намагаються уникнути перебудови деяких своїх звичайних частин для пристосування до них недостатньо підготовлених ув'язнених.
ISW фіксував випадки поганого поводження з російськими проксі-озброєними формуваннями з боку звичайних збройних сил росії, і російське командування, можливо, прагнуло не порушувати моральний дух підрозділу, інтегруючи засуджених.