ПОЛІТИКА НОВИНИКерівник військового відомства Росії Сергій Шойгу дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту. Наказ був даний після інспекції угруповань військ "Південь" і "Центр".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шойгу наказав силам вторгнення в Україну атакувати на всіх напрямках
Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міноборони РФ.
За інформацією відомства, Шойгу "дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках".
Там додали, що Шойгу проінспектував Російські угруповання військ "Південь" і "Центр" в Україні.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські наступальні операції як і раніше обмежені за своїм розмахом і масштабом. Бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені в Сіверську і Бахмуті, попри заяви росіян про те, що вони увійшли на околицю міста Сіверськ на початку тижня.
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16 07 2022 11:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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