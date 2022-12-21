Шойгу запропонував довести чисельність армії до півтора мільйона

Міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також планує підвищити граничний вік призову в рф.

Про це повідомляють російські пропагандиські ЗМІ, з посиланням на УП.

"Для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки рф необхідно довести чисельність Збройних сил до 1,5 млн військовослужбовців. У тому числі військовослужбовців за контрактом - 695 тисяч осіб", - сказав він.

При цьому він зазначив, що потрібно переформувати мотострілецькі дивізії у 7 мотострілецьких бригад у Західному, Центральному, Східному округах та на Північному флоті. У Повітряно-десантних військах необхідно додатково сформувати 2 десантно-штурмові дивізії.

Для кожної загальновійськової танкової армії Шойгу пропонує утримувати змішано-авіаційну дивізію та бригаду армійської авіації чисельністю 80-100 бойових вертольотів.

Крім того, він вважає за потрібне додатково сформувати 3 управління авіаційних дивізій, 8 бомбардувальних авіаційних полків, 1 винищувальний авіаційний полк і 6 бригад армійської авіації.

Для створення артилерійського резерву на стратегічних резервах - сформувати 5 артилерійських дивізій військових округів, а також артилерійські бригади великої потужності.

Шойгу також хоче у берегових військах ВМС на базі наявних бригад морської піхоти сформувати 5 дивізій морської піхоти.

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