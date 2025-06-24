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ПОЛІТИКА

Шпигунський скандал в Угорщині: затриманий "українець" виявився громадянином рф

24 червня 2025, 16:41
Шпигунський скандал в Угорщині: затриманий
Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що угорський суд скасував постанову про депортацію українця.

"Український шпигун", якого раніше хотіли депортувати з Угорщини, оскаржив рішення про примусове повернення в Україну, адже виявився громадянином рф.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

Зазначається, що угорський суд скасував постанову про депортацію українця, якого заарештували через підозру у шпигунстві на користь України, хоча суддя вважав перебування чоловіка з ініціалами С. А. в Угорщині ризиком для національної безпеки країни.

Адвокат додав, що суддя вважає, що С. А. не слід було негайно відправляти до України, а слід було дозволити йому добровільно виїхати до росії. За словами адвоката, С. А. не хотів повертатися до охопленої війною України, а радше хотів виїхати до росії, скориставшись своїм іншим громадянством.

Підозрюваний вказував у документах Україну як країну свого походження на випадок, якщо йому доведеться виїхати з Угорщини. Однак виявилося, що чоловік також мав громадянство росії, оскільки він походить з тимчасово окупованого Криму.

9 травня у центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата Сергія Александрова — його звинуватили у "шпигунстві". В МЗС натомість заявили, що "угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії".

13 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив СБУ у "спецоперації" нібито з метою зірвати опитування про вступ України в ЄС.

20 травня угорські служби нацбезпеки виявили ще двох осіб, яких підозрюють у нібито шпигунстві на користь України.

Угорщинашпигунство

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