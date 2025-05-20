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ПОЛІТИКА

Угорщина заявила про викриття ще двох "українських шпигунів"

20 травня 2025, 20:10
Угорщина заявила про викриття ще двох
Фото: Getty Images
Будапешт припинив переговори з Україною після арештів і вислань дипломатів.

Очільник парламентської фракції правлячої партії "Фідес" Мате Кочиш заявив про виявлення двох "українських шпигунів" на території Угорщини.

Про це він повідомив після засідання Комітету національної безпеки парламенту.

За словами Кочиша, першим із підозрюваних є Роланд Цебер, якого він назвав "нелегальним співробітником української розвідки". Політик стверджує, що Цебер мав подвійне громадянство, але відмовився від угорського у 2017 році. Його звинувачують у тому, що він активно будував зв’язки з угорською опозицією, включно з провідними політиками та депутатами. Кочиш переконує, що діяльність Цебера була спрямована на зміну позиції Будапешта щодо війни в Україні.

Другий фігурант справи — Іштван Голло, який, за заявами Кочиша, співпрацював з українською військовою розвідкою. Йому закидають збирання інформації про угорську армію, енергетичну систему, а також контакти з високопоставленими особами у сфері національної оборони. Його дії нібито були пов’язані з військовими потребами України.

Ці заяви з’явилися на тлі зростання напруги у двосторонніх відносинах між Києвом і Будапештом. На початку травня Служба безпеки України повідомила про затримання двох агентів воєнної розвідки Угорщини, які, за даними слідства, працювали на Закарпатті, вивчаючи оборонні об’єкти та суспільні настрої щодо потенційного входу угорських військ.

Після цього Угорщина вислала двох українських дипломатів, на що Україна відповіла дзеркальним кроком. Згодом в Угорщині затримали колишнього українського дипломата, звинувативши його у шпигунстві.

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував ці події, написавши: "Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом".

Угорщина залишається однією з найкритичніших до України країн ЄС. Вона виступає проти її вступу до ЄС і НАТО, закликає до зняття санкцій із росії та блокує частину європейської допомоги Києву. У країні також планують провести так звані "національні консультації" щодо підтримки вступу України до ЄС, однак ці опитування не матимуть юридичного впливу на процес розширення блоку.

Угорщинадипломатишпигуни

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