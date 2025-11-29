Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Угорська влада виправдовує перекладачку Орбана, яка неправильно передала слова путіна

29 листопада 2025, 17:27
Угорська влада виправдовує перекладачку Орбана, яка неправильно передала слова путіна
Фото: Getty Images
Під час зустрічі Орбана та путіна 28 листопада перекладачка неточно передавала прем'єру Угорщини заяви диктатора, зокрема про Україну.

Перекладачка, яка працювала з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час його візиту у москву погано чула, що говорив російський диктатор владімір путін. Тому її переклад був неточним.

Про це у суботу, 29 листопада, заявив комунікаційний директор угорської партії Фідес Тамаш Менцер, пише видання Telex.

Менцер стверджує, що "ця пані є найкращою перекладачкою у своїй галузі та з цієї мови [російської], незалежно від того, що вчора, можливо, у неї був не найкращий день і умови для неї могли бути не найоптимальнішими".

"Я запитав, що сталося. Мені сказали, що вона не дуже добре почула, що сказав російський диктатор. Можливо, як це буває з кожною людиною, у неї був не найкращий день", — додав Менцер.

Раніше видання Telex повідомило, що під час зустрічі Орбана та путіна 28 листопада перекладачка неточно передавала прем'єру Угорщини заяви диктатора, зокрема про Україну. Журналісти стверджували, що основну частину розмови перекладачка інтерпретувала по-своєму.

Слова путіна: "Ми добре усвідомлюємо, що в нашій історії були різні періоди, але нинішні відносини побудовані на найкращих їхніх аспектах і базуються на прагматизмі та практичному розвитку двосторонніх відносин" вона переклала як: "Насправді, вони [відносини між країнами] поступово рухаються вперед, попри складну ситуацію, яка виникає, і попри це ми підтримуємо нашу дружбу та стосунки".

Коли путін сказав, що росії "знайома ваша [угорська] виважена думка щодо проблем, пов’язаних з Україною", вона сказала: "І я знаю, що міжнародна політика, звісно, має вплив і на вас".

УгорщинаВладімір ПутінВіктор Орбанперекладач

