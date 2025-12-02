Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У дипломатичних установах ЄС провели обшуки – ЗМІ

02 грудня 2025, 15:07
У дипломатичних установах ЄС провели обшуки – ЗМІ
Фото: afp.com
Справа стосується ймовірної корупції та шахрайства.
Бельгійська поліція сьогодні провела обшуки в дипломатичних установах у Брюсселі, Європейському коледжі в Брюгге і приватних оселях. Обшуки стосуються розслідування ймовірного нецільового використання коштів Євросоюзу.
 
Про це повідомили Euractive свідки і джерела.
 
Щонайменше трьох людей затримали для допиту за підозрою в шахрайстві з закупівлями, корупції і конфлікті інтересів. Відомо, що вилучили деякі документи. 
 
Рано вранці близько 10 офіцерів у цивільному прийшли до Європейської служби зовнішньої діяльності (EEAS), повідомили свідки. Дані підтвердив європосадовець.
 
Кримінальне розслідування розпочалося після звинувачень у тому, що Європейська служба зовнішньої діяльності та Коледж Європи – престижна школа післядипломної підготовки – нецільово використовували державні кошти ЄС у 2021 та 2022 роках, повідомляють чотири джерела, обізнані з розслідуванням.
 
Ці рейди посилять тиск на Коледж Європи та його ректорку Федеріку Могеріні, яка раніше керувала EEAS, а цього року розпочала другий п’ятирічний термін у Брюгге.

 

війна в Україніросія окупантидипломати

Останні матеріали

Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється