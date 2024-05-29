Шпигунство, хакерство та залякування: Ізраїль перешкоджає роботі МКС – The Guardian

Ізраїль проводив таємні зустрічі з чиновниками МКС, щоб оскаржити юрисдикцію суду і перешкодити розслідуванню.

Розслідування, проведене газетою The Guardian, журналом +972 і організацією Local Call, виявило майже десятирічну таємну кампанію Ізраїлю зі зриву роботи Міжнародного кримінального суду (МКС). Ці зусилля активізувалися після того, як головний прокурор МКС Карім Хан оголосив, що він домагається видачі ордерів на арешт лідерів Ізраїлю і Хамас за військові злочини.

Про це пише The Guardian.

Ізраїльські спецслужби, включно з Shin Bet, Aman і Unit 8200, вели стеження за посадовими особами МКС, перехоплюючи повідомлення, щоб заздалегідь дізнатися про дії суду. Це стеження поширювалося і на попередницю Хана, Фату Бенсуду, яка нібито стикалася з погрозами й особистим залякуванням, організованими Йосі Коеном, який на той час був директором ізраїльської служби зовнішньої розвідки Mossad. Згідно з повідомленнями, цими діями займався прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який розглядав розслідування МКС як серйозну загрозу.

Стеження включало в себе злом електронної пошти та моніторинг телефонних дзвінків, зокрема, палестинських неурядових організацій, які надавали докази МКС. Крім того, Ізраїль проводив таємні зустрічі з чиновниками МКС, щоб оскаржити юрисдикцію суду і перешкодити розслідуванню.

"Уряд США, особливо за адміністрації Трампа, підтримав кампанію Ізраїлю проти МКС. Ця співпраця включала економічні санкції та візові обмеження проти посадових осіб МКС, спрямовані на підрив їхніх розслідувань ймовірних військових злочинів", — пише газета.

Незважаючи на ці зусилля, робота МКС тривала, що призвело до значної напруженості у відносинах між судом і владою Ізраїлю та США. Викриття цих таємних операцій підкреслює, на що пішов Ізраїль, щоб захистити своїх лідерів і військовослужбовців від міжнародного правового контролю.