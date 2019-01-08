Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Шрі-Ланка скасувала оплату за візу для українців

"Якщо не буде вигідно, ми призупинимо цю програму"
Шрі-Ланка скасувала оплату за одномісячну візу для громадян 48 країн, серед них і для українців.
Шрі-Ланка скасувала оплату за візу для українців Фото: з вільних джерел

Скасування оплати діятиме протягом шести місяців, починаючи з 1 серпня, повідомляє "Громадське".

Віза, яку видають в аеропорту, раніше коштувала приблизно $35. Також її можна отримати, подавши відповідну інтернет-заявку.

Через цей крок уряд Шрі-Ланки може втратити близько 4,3 мільярда рупій (24 мільйони доларів) — суму, яку він міг би отримати від стягнень за візи. Однак уряд очікує значного напливу туристів, який принесе більший прибуток.

"Якщо не буде вигідно, ми призупинимо цю програму", - заявив міністр туризму Джон Амаратунга.

Нагадаємо, що Україна планує відкрити 18 нових візових центрів в 16 країнах світу для іноземців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2019 20:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.