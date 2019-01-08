Шрі-Ланка скасувала оплату за візу для українців

"Якщо не буде вигідно, ми призупинимо цю програму"

Шрі-Ланка скасувала оплату за одномісячну візу для громадян 48 країн, серед них і для українців.

Скасування оплати діятиме протягом шести місяців, починаючи з 1 серпня, повідомляє "Громадське".

Віза, яку видають в аеропорту, раніше коштувала приблизно $35. Також її можна отримати, подавши відповідну інтернет-заявку.

Через цей крок уряд Шрі-Ланки може втратити близько 4,3 мільярда рупій (24 мільйони доларів) — суму, яку він міг би отримати від стягнень за візи. Однак уряд очікує значного напливу туристів, який принесе більший прибуток.

"Якщо не буде вигідно, ми призупинимо цю програму", - заявив міністр туризму Джон Амаратунга.

Нагадаємо, що Україна планує відкрити 18 нових візових центрів в 16 країнах світу для іноземців.