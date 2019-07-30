Україна відкриє 18 нових візових центрів у 16 країнах

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які хочуть відвідати нашу країну - триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 р. охоплюватиме 74 міста"

Україна відкриє 18 нових візових центрів в 16 країнах світу для іноземців.

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які хочуть відвідати нашу країну - триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 р. охоплюватиме 74 міста", - повідомляє Департамент консульської служби МЗС у facebook.

Згідно з повідомленням, на додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових центрів у 16 країнах світу: в Сіднеї (Австралія), Кабулі (Афганістан), Мінську (Білорусь), Лондоні (Сполучене Королівство), Олександрії (Єгипет), Тель-Авіві (Ізраїль), Ахмедабаді, Хайдарабаді, Чандигарі (Індія), Досі (Катар), Мехіко (Мексика), Гаазі (Нідерланди), Веллінгтоні (Нова Зеландія), Мускаті (Оман), Рамаллі (Палестина), Бангкоку (Таїланд), Анталії (Туреччина), Парижі (Франція).

Іноземці, які проживають в країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі і, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотографій, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур'єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування в залах підвищеної комфортності тощо).

У МЗС додали, що на центри покладається технічний супровід візових досьє та надання допомоги заявникам, а безпосереднє ухвалення рішень про оформлення/відмову в оформленні віз будуть здійснювати, як і раніше, консули України в закордонних дипломатичних установах.

Нагадаємо, що на українсько-польському кордоні у серпні протягом трьох днів працюватиме додатковий пішохідний пункт пропуску.