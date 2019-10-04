Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Штаб Порошенка показав інші борди – з Галкіним і Зеленським

"На наше глибоке переконання з двох кандидатів тільки Порошенко має достатньо сили і політичної волі, достатньо досвіду, щоб протистояти Путіну. Ось проста – проста, як двері – логіка цього борду"
Борди з президентом Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним мали на меті нагадати країні, що в умовах серйозних викликів їй потрібен сильний президент.
Штаб Порошенка показав інші борди – з Галкіним і Зеленським Галкін / Зеленський

"Бо завдання глави держави не розсмішити Путіна, як в планах нашого опонента, і не ставати перед Путіним на коліна, а сміливо йому дивитися в очі і захищати людей. От що значить цей борд", - сказав представник штабу президента Олег Медведєв, повідмляє "Українська правда".

Медведєв також показав ще кілька "варіантів" бордів, на яких зображені Порошенко і російський комік Максим Галкін, Галкін і Володимир Зеленський, а також Зеленський і Путін. 

"Напевно, для нас була би більш легкою така ситуація (Порошенко – Галкін – ред.). Якби склалася така конфігурація переговірників, то Порошенку було би легше знайти спільну мову з Росією. Очевидно, що для нашого опонента більш цікавою була би отака гіпотетична ситуація (Галкін – Зеленський). Очевидно їм легше було би знайти спільну мову", - сказав представник штабу Порошенка. 

Разом з тим він додав, що вони зовсім собі не можуть уявити ситуацію, коли Путіну протистоятиме Зеленський. 

"Тому єдино правильним бордом ми вважаємо перший. На наше глибоке переконання з двох кандидатів тільки Порошенко має достатньо сили і політичної волі, достатньо досвіду, щоб протистояти Путіну. Ось проста – проста, як двері – логіка цього борду", - сказав Медведєв.

Він також додав, що категорично відкидає звинувачення, що цей борд був покликаний створити з Зеленського образ агента Путіна.

"Категорично ні. Це немає нічого спільного з реальністю. Ніхто у нас не вважає, що Зеленський є маріонеткою Путіна, так само ми не вважаємо, що прибічники Володимира Олександровича є симпатиками Путіна", - підсумував Медведєв.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2019 15:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.