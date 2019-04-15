Штаб: Порошенко сам вирішив піти на "1+1" і це був експромт

"Більше того, рішення приймав особисто президент буквально за кілька годин до ефіру"

Поїхати на ефір каналу "1+1", що належить Ігорю Коломойському, було особистим рішенням чинного президента й кандидата у президенти Петра Порошенка.

11 квітня в ефірі програми "Право на владу" Петро Порошенко мав телефонну розмову зі своїм конкурентом на виборах – ноуменом Володимиром Зеленським, якого пов'язують із Коломойським. Зеленський тоді говорив із викликом і врешті кинув слухавку, заявив заступник керівника виборчого штабу Порошенка, повідомляє "Українська правда".

На запитання, як приймалося рішення піти на ефір і чи радився Порошенко зі своїм штабом, Березенко відповів, що були різні думки і розуміння, що передача буде заангажованою.

"Було прийнято рішення прийти на цей телеканал і в ефірі звернутися до кандидата в президенти Володимира Зеленського, щоб він прийшов на дебати з президентом. Ви ж погодитеся, що цей канал абсолютно комфортний для Зеленського?", – зазначив заступник керівника виборчого штабу глави держави.

"Більше того, рішення приймав особисто президент буквально за кілька годин до ефіру. Фактично все було експромтом як для телеканалу, так і для нас", – заявив він.

За словами Березенка, "команда поділилася приблизно навпіл".

"Одні говорили, що треба йти і звертатися до аудиторії цього телеканалу, бо фактично "1+1" останні місяці діяв як генератор брудної кампанії проти нас. Але аудиторія "1+1" залишається достатньо великою і патріотично налаштованою. Ми переконані, що серед глядачів цього каналу є і велика кількість наших прихильників", – зазначив він.

"Дехто вважав, що це ризиковано. Звучали думки, що ведучі можуть вести себе некоректно, можуть використовувати принизливі фрази, можуть звучати голослівні звинувачення. Такий ефір виграти неможливо", – додав Березенко.

"Президент це відрізав і сказав: "Сьогодні я маю звернутися до всіх аудиторій для того, щоб українці об'єктивно робили свій вибір 21-го числа", – розповів він.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".

Додамо, генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал позиватиметься до суду на президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка після того, як увечері 11 квітня президент України "увірвався в ефір без запрошення".