Штаб Зеленського опублікував відеоролик, що уточнює час "дебатів на стадіоні"

Напередодні в телефонному увімкненні Зеленський наполегливо повторював тільки дату, не вказуючи часу зустрічі

Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського призначив дебати на НСК "Олімпійський" на 19:00 в п'ятницю перед другим туром голосування - 19 квітня. Відповідне відео опублікувала прес-служба штабу.

Напередодні в штабі заявляли, що готові до дебатів в форматі телемосту: щоб Зеленський виступав на стадіоні, а чинний президент - в студії НСТУ. Телерадіокомпанія цей варіант "дебатів" відхилила, уточнивши, що офіційна дискусія відбудеться в студії о 20:00.

Тепер в штабі Зеленського наполягають на проведенні дебатів на стадіон ще на годину раніше - о 19:00.

У штабі Петра Порошенка заявили про готовність провести дебати на стадіоні 14 квітня, а потім повторно зустрітися в студії "Суспільного" у визначений законом день. Заяви штабу Порошенка після першого озвученої пропозиції не змінювалися.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".

Генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко заявив, щотелеканал позиватиметься до суду на президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка після того, як увечері 11 квітня президент України "увірвався в ефір без запрошення".