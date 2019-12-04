Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Штаб Зеленського опублікував відеоролик, що уточнює час "дебатів на стадіоні"

Напередодні в телефонному увімкненні Зеленський наполегливо повторював тільки дату, не вказуючи часу зустрічі
Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського призначив дебати на НСК "Олімпійський" на 19:00 в п'ятницю перед другим туром голосування - 19 квітня. Відповідне відео опублікувала прес-служба штабу.
Штаб Зеленського опублікував відеоролик, що уточнює час "дебатів на стадіоні" Фото: interfax.com.ua

 Напередодні в штабі заявляли, що готові до дебатів в форматі телемосту: щоб Зеленський виступав на стадіоні, а чинний президент - в студії НСТУ. Телерадіокомпанія цей варіант "дебатів" відхилила, уточнивши, що офіційна дискусія відбудеться в студії о 20:00. 

Тепер в штабі Зеленського наполягають на проведенні дебатів на стадіон ще на годину раніше - о 19:00.

У штабі Петра Порошенка заявили про готовність провести дебати на стадіоні 14 квітня, а потім повторно зустрітися в студії "Суспільного" у визначений законом день. Заяви штабу Порошенка після першого озвученої пропозиції не змінювалися.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".

Генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко заявив, щотелеканал позиватиметься до суду на президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка після того, як увечері 11 квітня президент України "увірвався в ефір без запрошення".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2019 19:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.