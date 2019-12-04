Штаб Зеленського опублікував відеоролик, що уточнює час "дебатів на стадіоні"
Напередодні в штабі заявляли, що готові до дебатів в форматі телемосту: щоб Зеленський виступав на стадіоні, а чинний президент - в студії НСТУ. Телерадіокомпанія цей варіант "дебатів" відхилила, уточнивши, що офіційна дискусія відбудеться в студії о 20:00.
Тепер в штабі Зеленського наполягають на проведенні дебатів на стадіон ще на годину раніше - о 19:00.
У штабі Петра Порошенка заявили про готовність провести дебати на стадіоні 14 квітня, а потім повторно зустрітися в студії "Суспільного" у визначений законом день. Заяви штабу Порошенка після першого озвученої пропозиції не змінювалися.
Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".
Генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко заявив, щотелеканал позиватиметься до суду на президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка після того, як увечері 11 квітня президент України "увірвався в ефір без запрошення".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію