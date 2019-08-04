Штаб Зеленського просить МВС надати кандидату в президенти охорону
"До першого туру, в період агітації, ми здійснювали охорону дев'ятьох кандидатів у президенти. В даний час про таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського, який буде у списку бюлетенів при повторному голосуванні", - повідомив радник глави МВС Іван Варченко, інформує "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Нацполіція взаємодіє з усіма штабами кандидатів у президенти, оскільки завдання правоохоронців - "забезпечувати комунікацію з усіма суб'єктами виборчого процесу".
31 березня відбувся перший тур президентських виборів, де взяли участь 39 кандидатів.
Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. У ньому візьмуть участь шоумен Володимир Зеленський та діючий президент Петро Порошенко, за яких за підсумками першого туру проголосувала найбільша кількість виборців.
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