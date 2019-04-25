Штаб Зеленського виступив за перезавантаження антикорупційних органів
У команді Зеленського повідомили, що виступають за перезавантаження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо вони "не продемонструють реальних результатів", повідомив радник Володимира Зеленського, колишній голова Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Айварас Абрамовічус під час заходу, організованого Європейською бізнес-асоціацією 25 квітня, інформує"Інтерфакс-Україна".
"Перші кроки новообраного президента прості та популярні. Обов'язково, що стосується НКРЕКП та Антимонопольного комітету. Реально ніякої незалежності у цих двох органів не було", - заявив Абрамовічус.
Водночас ще один радник Зеленського, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, заявив, що виступає за перезавантаження керівників НАБУ та САП, якщо ті швидко не покажуть результат.
Данилюк також зазначив, що сподівається на успішний перегляд програми співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною, який має відбутися у травні 2019 року.
"По МВФ. Звичайно, позиція - продовжити взаємодію. Ми розраховуємо на успішний перегляд у травні", - Зазначив Данилюк.
Додамо, для боротьби з корупцією команда обраного президента Володимира Зеленського планує скасувати депутатську недоторканність, перезапустити антикорупційні органи та зменшити тиск на бізнес.
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