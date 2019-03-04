Штаб Зеленського висунув низку вимог до Порошенка У заяві сказано, що команда Зеленського уважно ознайомилась із заявою Порошенка про те, що він почув молодь, яка проголосувала проти нього

Команда кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського висунула вимоги до чинного глави держави та кандидата у президента Петра Порошенко, які він має виконати до закінчення строку своїх президентських повноважень.

Володимир Зеленський/Петро Порошенко

Команда Зеленського уважно ознайомилась із заявою Порошенка про те, що він почув молодь, яка проголосувала проти нього і тому вимагає, щоб до завершення терміну свого перебування на посаді президента України він через контрольовану ним парламентську більшість, а також керівників правоохоронних органів: забезпечив ухвалення закону щодо скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів;

перезапустив роботу НАЗК шляхом формування нового складу цього органа за участю міжнародних експертів і запровадження зовнішнього аудиту його діяльності;

забезпечив ухвалення виборчого закону для впровадження пропорційної системи з відкритими списками на наступних парламентських виборах;

видав акти про призначення суддів та забезпечив вжиття заходів, які допоможуть розблокувати початок роботи Вищого антикорупційного суду;

відкликав свій законопроект щодо криміналізації незаконного збагачення та доручив коаліції підтримати проект закону, що розроблений за участю міжнародних експертів;

позбавив Службу безпеки України, Національну поліцію та інші правоохоронні органи повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю, а також припинив їхній тиск на суб’єктів підприємницької діяльності;- реалізував передбачені законом повноваження та звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України;

ліквідував схему "Роттердам плюс" і розпочав зовнішній незалежний аудит діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Крім того, Порошенко має опублікувати перелік своїх офшорних компаній, банків, у яких ці компанії мають рахунки, а також фінансову звітність цих компаній за останні п’ять років. Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента . За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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